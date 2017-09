Se estrella caza durante espectáculo aéreo en Italia

Un caza de las Fuerzas Aéreas de Italia se ha estrellado este domingo durante un espectáculo aéreo.

Italia.- Un caza de las Fuerzas Aéreas de Italia se ha estrellado este domingo durante un espectáculo aéreo en la región italiana de Lacio.

El piloto ha fallecido, informa el periódico italiano Il Corriere della Sera.

El accidente se produjo cuando el piloto del caza Eurofighter Typhoon estaba realizando una de las piruetas finales del programa preparado para el espectáculo.

El caza se estrelló contra el agua y los testigos revelaron que el piloto no consiguió eyectarse del avión. El cadáver fue hallado una hora después del siniestro.

El vídeo del accidente fue posteriormente publicado en las redes sociales. En la grabación puede verse cómo el caza se precipita al agua y estalla.

In Italy at the time of the demonstrations has fallen into the sea the aircraft Eurofighter Typhoon pic.twitter.com/LwTCCkJ8cg

— locko32 (@Locko29) 24 de septiembre de 2017