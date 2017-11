Se encuentra sobre marcado con $ 5,500 y lo entrega a la policía en EU

Las autoridades reconocen la buena voluntad de la mujer.

Estados Unidos.- La policía de Hingham, Massachusetts elogió a través de su cuenta en Twitter la honestidad de una de sus residentes.

Una mujer caminaba por un estacionamiento cuando encontró un sobre del Citizens Bank marcado con $ 5,500 en el frente.

La transeúnte lo entregó a las autoridades y lo que más llamó la atención de estos fue que el paquete aún estaba sellado. Al abrirlo observaron que en el interior había varios pedazos de papel periódico simulando dinero en efectivo con una nota que decía que era una broma.

Las autoridades recalcaron la buena voluntad de la mujer que en lugar de abrir el sobre lo llevó al departamento de policía.

Great seeing honest people (some pranksters too). Woman found this and came right to our PD. We opened it & was newspaper cut up like cash. pic.twitter.com/JrB1TQgup1

— Hingham Police (@HinghamPolice) 6 de noviembre de 2017