Se desprende iceberg gigante en la Antártida

Mide 267 kilómetros cuadrados.

Estados Unidos.- La comunidad científica dio a conocer que un iceberg gigante se separó de la Antártida el pasado 23 de septiembre de 2017.

La masa de hielo, de 267 kilómetros cuadrados, se derivó del glacial Pine Island, uno de los mayores con los que cuenta en continente congelado. Este pedazo de territorio se internó en el mar, casi de manera inmediata al darse la separación.

#Sentinel1 (23/9 vs. 21/9) shows the Pine Island glacier calving clearly and seems to indicate that the iceberg is falling in pieces 2/n pic.twitter.com/GVzOMDobj7

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) 23 de septiembre de 2017