Se desnuda en "Playboy", la cuestionan si es fotoshop

Para celebrar los 14 años de la nueva etapa de “Playboy” México, la revista eligió a la actriz y conductora Gaby Ramírez.

En la portada de la publicación del mes de octubre aparece con zapatillas de ballet y únicamente un tutú cubre sus senos.

Ramírez habló de su experiencia en la revista, en la que ya había aparecido en 2011 al estilo de la Mujer Maravilla.

Foto: Playboy

“Estoy muy contenta de ser la portada de aniversario de la mejor publicación mundial para caballeros y lo hago en un mes superimportante, por eso salgo de rosa, para promover la prevención del cáncer de mama. Muchas mujeres mueren al año por este problema, en ocasiones, sin que les sea detectado a tiempo.

Aunque una lo deje pasar de joven, esta enfermedad no tiene edad, ataca en cualquier momento de tu vida. Hay que recalcar que es necesario hacerse un check up, si no cada seis meses, una vez al año. Hacerse la mastografía, el tacto. Aunque te estés mirando todo el tiempo, a veces no lo ves. Hay que irse a revisar con un especialista.”

Foto: Playboy

La actriz aseguró que admira a todas las mujeres, a las que caminan kilómetros para buscar agua, que cuidar a una familia enorme y las de nuestras diversas etnias.

“TODO MUNDO HABLA DEL PHOTOSHOP, PERO NO, ESO TE DA UN TONO DE PIEL O LA SUAVIZA, PERO NO PUEDE HACERTE DELGADO SIN QUE ESO SE NOTE”.

“Yo combino alimentación, ejercicio, sesiones de spa. Y después, obviamente, está el trabajo espectacular del equipo de la revista”, comentó acerca de cómo se preparó para aparecer en la revista del “Conejito”.

Con información de El Universal…