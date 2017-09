SDPnoticias y parte de Televisa adquieren el sitio humorístico El Deforma

El Deforma se encuentra entre los sitios web más visitados de México

México.- El portal informativo SDPnoticias, 50% propiedad de la televisora mexicana Televisa, acaba de adquirir el sitio web humorístico y de sátira política, El Deforma.

Específicamente se trata del grupo Now New Media (NNM), dueño de El Deforma, el que formará parte de SDP en un 100%. A través de un comunicado, El Deforma indicó que “NNM se une con SDP con la idea de contar con más recursos para la generación de contenido original en formatos como video, animación y videojuegos, los cuales de manera independiente no podríamos hacer”. El sitio humorístico asegura que “su línea editorial no cambiará” tras la adquisición.

De acuerdo con el comunicado difundido en su sección de ‘Increíble pero cierto’, se explica que el objetivo de esta fusión es contar con más recursos que les permitan generar más contenido contenido original en video, animación y videojuegos, “los cuales de manera independiente no podríamos hacer… necesitamos los recursos”.

En marzo de este año Grupo Televisa y Periódico Digital Sendero crearon una alianza mediante la que la empresa de San Ángel adquirió el 50 por ciento del sitio SDPnoticas.com. “Con esta operación, Grupo Televisa amplía su presencia en el sector de internet en el que ya participa exitosamente a través de televisa.com y de las verticales de lasestrellas.tv, espectáculos, noticias y deportes que lo integran, además de los portales de su división editorial y proyectos de largo alcance como Blim, entre otros”, se informó en un comunicado publicado en SDP Noticias.

Mediante esta alianza Televisa Digital y SDPnoticias desarrollan productos de Internet, tales como aplicaciones, videojuegos y sitios especializados en diferentes temas informativos y de utilidades para dispositivos móviles.

Con Información de Publimetro