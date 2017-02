Scarlett Johansson: “La monogamia no es natural” (VIDEO)

La actriz, recientemente separada, habla del matrimonio y la maternidad en una entrevista con ‘Playboy’

“La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo”. Con estas palabras habla del matrimonio la actriz Scarlett Johansson en su última entrevista. “Es mucho trabajo. El hecho de que sea tanto trabajo para todo el mundo, eso prueba de que no es una cosa natural. Tengo mucho respeto por el matrimonio y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto”.

La intérprete, de 32 años, se pronuncia de esta manera pocas semanas después de que saltara la noticia de la separación de su segundo marido y padre de su hija. Unas declaraciones que ha hecho para el número del marzo/abril de Playboy —en un número en el que la revista vuelve a sus orígenes al introducir los desnudos de nuevo en sus páginas—. Aunque no está claro si el encuentro tuvo lugar antes o después de que en enero saltara la noticia de su divorcio del periodista francés Roman Dauriac, aunque en la entrevista le llama “marido”. “El matrimonio es un contrato jurídicamente vinculante y eso tiene un peso”, asegura ella, y añade que es un estado civil que siempre cambia a las personas.

Una entrevista en la que Johansson, que está promocionando la película Ghost in the Shell: El alma de la máquina, también habla de la maternidad, un proceso “increíblemente profundo” que asegura que la ha cambiado y, en unas declaraciones algo más políticamente correctas, dice que ser madre es lo mejor que le ha pasado en la vida. “Sentía miedo de que la vida me iba a cambiar, y lo ha hecho de una manera drástica. Pero me siento en muchos sentidos mucho más yo misma que antes”.

Roman Dauriac y Scarlett Johansson se convirtieron en padres de Rose Dorothy hace dos años. La pareja se casó en 2014 tras dos años de relación, y su separación cogió a muchos por sorpresa el pasado mes de enero —algunos medios de comunicación estadounidenses aseguran que su ruptura se produjo en verano—. Ninguno de los protagonistas ha hablado sobre su situación, pero dejaron patente su buena relación cuando a los pocos días se dejaron fotografiar juntos en un evento. Antes, la actriz estuvo casada con el también actor Ryan Reynolds de 2008 a 2011, una relación a la que pusieron punto final por sus ajetreadas agendas.

Una larga entrevista en la que toca temas profesionales y también de su vida privada, como cuando fue víctima de un hackeo de su correo electrónico que terminó con fotos suyas privadas circulando por Internet. “Fue una locura. Me hizo darme cuenta de lo vulnerables que somos todos a eso. La persona que hackeó mi email hizo lo mismo con otras 50 personas públicas y también a sus exnovias, le puede pasar a cualquiera”. Por esa sensación de vulnerabilidad y por falta de tiempo es por lo que ella argumenta que tampoco está en ninguna red social (“no es mi naturaleza”). En 2012, Christopher Chaney, el hombre que accedió a las cuentas de correo de Scarlett Johansson, Christina Aguilera y otras 50 mujeres, fue condenado a 10 años de prisión.

Fuente: elpais