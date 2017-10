Sam Smith confirma su relación con Brandon Flynn

En el programa de Ellen Degeneres, el cantante británico anuncia que ya no está soltero y mantiene una relación con el actor estadunidense de la serie de Netflix, ’13 Reasons Why’.

Estados Unidos.- Tras haber sido fotografiado paseando por Nueva York de la mano y besando a Brandon Flynn, Sam Smith ha reconocido en el programa de Ellen Degeneres que mantiene una relación con el actor.

A la pregunta de: “Ya no estás soltero, ¿verdad?”, Sam respondió “No, no lo estoy, lo cual es una locura”.

Cuando se desató la polémica por las fotografías, el propio cantante británico de 25 años negó la relación con el histrión estadunidense, pero ahora hasta confirma que su nuevo álbum está basado también en él.

“Es extraño sacar un álbum y no estar soltero. Porque cuando saqué In the Lonely Hour me sentía tan solo. Pero ahora estoy cantando canciones sobre otro chico”, explicó.

Brandon Flynn, de 24 años, es uno de los protagonistas de la serie de Netflix, 13 Reasons Why, una de las series del momento, y su relación se ha conocido a las pocas semanas de saberse que el actor es gay mediante un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que reivindicaba la igualdad debido a un polémico mensaje expuesto sobre el cielo de Sydney.

“Hemos luchado, hemos salido valientemente incluso con nuestro miedo, y escribiste un mensaje en el cielo porque tienes miedo. La igualdad requiere coraje, me preocupa que demasiada gente en este mundo carezca de las bolas para defender lo que es correcto”, dijo.

Con Información de Excelsior