“Sales muy cara”: El argumento que le dio Televisa a Jacky

Jacqueline Bracamontes confirmó este jueves, a través de sus redes sociales, el fin de su exclusividad con Televisa, con quien sostuvo 17 años de contrato. En entrevista, Jacky dijo: “No tengo más que agradecer a Televisa por estos 17 años que me ayudaron a descubrir mi vocación, lo que me gusta hacer en la vida, lo que quiero seguir haciendo, me dieron grandes oportunidades, de corazón te digo que sólo tengo palabras de agradecimiento para ellos”.

Asimismo, la actriz mexicana confesó que entiende que “la empresa está viviendo una situación complicada”; y explicó: “Voy a seguir trabajando con Televisa por proyecto, pero puedo hacer otras cosas donde quiera”.

“Te confieso que es así como en un divorcio: ‘¿De verdad puedo salir con quien yo quiera?, o sea, ¿En serio puedo salir y conocer más gente, ¿De verdad no te vas a enojar?’. Abre un mundo de posibilidades para mí en cuanto a trabajo se refiere, trabajar en otras empresas, en otros proyectos totalmente distintos”, relató la conductora del momento en que fue informada de la noticia. Jackie detalló que esta decisión se la informó Alejandro Benítez, con quien tiene una relación de trabajo desde que entró a Televisa. Explicó que el ejecutivo le comentó: “Sales muy cara”; y le hizo hincapié: “Sí tú estuvieras actuando tal vez no tendríamos esta conversación”.