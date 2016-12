Sacó a más de 200 miembros del Ku Klux Klan haciéndose amigo de ellos

Daryl Davis debe ser uno de los hombres que le causó más bajas al Ku Klux Klan. Gracias al músico afroamericano de 58 años, más de 200 personas abandonaron el grupo de supremacía blanca luego de que se hicieron sus amigos.

Todo comenzó cuando era joven y decidió confrontar la ideología del Ku Klux Klan con uno de sus miembros, explicó a The Daily Mail. Tuvo éxito y fue su primera “conversión” de las cientos que cuenta en su libro Klan-destine Relationships: A Black’s Man Odyssey in the Ku Klux Klan (Relaciones Klan-destinas: la odisea de un hombre negro en el Ku Klux Klan).

La música fue su principal nexo con muchos de los hombres que primero lo odiaron solo por el color de su piel pero que terminaron siendo cercanos amigos. Davis ha tenido una ilustrosa carrera tocando con Jerry Lee Lewis y Chuck Berry.

El Ku Klux Klan es un grupo de supremacía blanca fundado en 1865 que promueve principalmente el racismo y para algunos de sus integrantes ver a Davis les produce repulsión. “Algunos simplemente quieren lastimarme. Hubo incidentes en los cuales fui amenazado y tuve que pelear un par de veces. Afortunadamente gané en ambas”, conto.

