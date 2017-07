¿Sabes qué es el punto G y para que sirve? Los tres puntos sexuales de la mujer

Cuando se trata de medidas, en el área de la sexualidad todos piensan en el pene. ¿Sabías que la vagina mide unos 8 centímetros de profundidad y tiene un diámetro de 2 centímetros cuando no está sexualmente estimulada? Pero durante la excitación, la profundidad supera los 10 centímetros y el diámetro los 6 centímetros.

En esa área se encuentran dos grandes puntos, el A y el G. Algunos dicen que son la llave del placer.

El punto G

Comencemos por el punto más conocido, el punto G, se sabe de su existencia desde hace varios siglos y su nombre se deriva del apellido de un reconocido médico llamado Ernst Gräfenberg.

Diversas investigaciones señalan que algunas mujeres experimentan un orgasmo diferente cuando son estimuladas en la parte superior de la cavidad vaginal.

Esta sensación es diferente del orgasmo usual porque no se acompaña de la contracción generalizada de todos los músculos del cuerpo, sino que el órgano se desencadena mediante el acto de pujar.

Cuando la mujer es estimulada en el área del punto G, no siente ninguna sensación particular. Con el estímulo continúo se presenta el deseo de orinar, aunque se suspenda el acto sexual para que orine. Si continua la estimulación, se desencadena un intenso deseo por pujar y en ese momento irrumpe el orgasmo.

El estudio minucioso de esta sensación tan diferente, como es el orgasmo pujado, arrojó información detallada de lo que sucede en la fisiología femenina, según explica el Dr. Mauro Fernández en el libro Manual de almohada.

Desde el punto de vista anatómico, el punto G no se identifica como una estructura específica. Su presencia se detecta una vez que se realiza laestimulación. El punto G no se puede estimular con la boca ni con la lengua, pero sí es posible introducir los dedos y estimularlo mientras se práctica el sexo oral.

Punto A

En la cavidad vaginal también se encuentra un placentero sitio denominado punto A, por la onomatopeya “ahhhhhh” que se produce al estimularlo. Según menciona el Dr. Fernández, pero su nombre científico es fórnix anterior erógeno.

Este punto fue detectado de manera accidental mientras se realizaba una investigación de la resequedad vaginal. De tal forma que los científicos se sorprendieron al ver que el 95% de las mujeres se excitaba de manera intensa cuando estimulaban este punto, ubicado en la pared anterior de la vagina.

La estimulación de este punto desencadena lubricaciones copiosas y más duraderas, así como orgasmos múltiples. Puede ser estimulado en plena relación coital, digital (vibradores) o por la misma mujer.

Punto de Oro o punto U

La estimulación del punto U en la mujer encierra un alto grado de dificultad. Sólo el tiempo le permite al amante llegar con exactitud a este punto.

Se deben separar los labios mayores, los menores y ubicar el clítoris; un centímetro por debajo se encuentra esta minúscula abertura de aspecto triangular, de uno o dos milímetros, que es el punto por donde sale la orina al exterior.

La localización de este punto no se encontrara ni a la primera, ni a la segunda vez de su búsqueda, ya que no es muy fácil de encontrar. Pero hay que tener claro que no todas la mujeres son iguales por lo que en algunas es más evidente y en otras pasa fácilmente inadvertido.

Una vez encontrado, el deleite brotará cuando la pareja trate de meter la punta de la lengua en este orificio.

La búsqueda de estos puntos depende de ti. ¿Te atreves a experimentar?