Rusia a un paso de despenalizar la violencia doméstica leve

La violencia doméstica que no cause lesiones serias dejaría de ser un crimen en Rusia. Un proyecto de ley propone que las acciones sean solo castigadas con multa y no con cárcel. La iniciativa ya fue aprobada el miércoles por la cámara baja del Parlamento (Duma) y contó con el respaldo de 368 legisladores. Será el Consejo Federal del Parlamento el que defina el futuro del proyecto.

La iniciativa ha sido apodada ‘Ley de la Bofetada’, y dejaría en la desprotección a los miembros de la familia agredidos dentro del hogar, incluyendo niños. Las agresiones leves dentro del hogar serían solo reportadas como faltas administrativas.

En estos casos, el infractor solo deberá pagar 500 euros de multa. Además, el castigo será solo de arresto administrativo o prestación de servicio comunitario para quien cometa la falta por primera vez.

En declaraciones recogidas por CNN, la senadora por el partido Rusia Justa y presidenta del Comité de Familia de la Duma, Yelena Mizulina, defendió la propuesta. “(Las normas vigentes) son infundadas intervenciones a asuntos familiares y persiguen a las personas por solo provocar un ‘rasguño'”. Actualmente, golpear a un miembro de la familia sin comprometer su salud es penado con hasta dos años de prisión.

En Rusia, el 74% de víctimas de violencia doméstica son las mujeres. Según estimaciones del propio Gobierno ruso, 36 mil mujeres son violentadas diariamente por sus parejas.

Sin embargo, podrían ser más, pues solo el 12% de los casos son denunciados. El 2012, el Consejo Presidencial de los Derechos Humanos y el Desarrollo de la Sociedad Civil de Rusia reveló que unas 12 mil mujeres al año son asesinadas por sus cónyuges o parientes.

Colectivos por los derechos de las mujeres ya se organizan en contra del proyecto, mientras una petición que circula en Change.org viene juntando más de 174 mil firmas.

Con Información de Rpp.pe