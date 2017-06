Ruby responde a todos los que la critican en las redes sociales

La quinceañera recibió un galardón en los Premios MTV, sin embargo, la mayoría la abucheó y no le aplaudió.

Ruby Ibarra García el fin de semana pasado se presentó en los escenarios de los MTV para recibir su premió en la categoría ‘Bomba Viral’, por el video en el que aparecen junto a sus padres invitando a su fiesta de quince años.

Varios asistentes al evento, realizado en la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes le gritaron que se fuera de la tarima e hicieron gestos y sonidos de desaprobación ante ella, pues querían que el premio se lo llevara Pedrito Sola conductor de Ventaneando.

Ruby decidió hacer una publicación a través de sus redes sociales y dijo:

“Y entonces entendí que NO importa cuantos se burlen o me critiquen, porque tengo un gran angel en el cielo que es mi abuela y porque hoy que me levante mire al cielo y Dios me dijo que lo mejor está por venir. Los amo y que tengan el mejor día de sus vidas”, escribió.