Rubén Luna comparte foto nunca antes vista de Karla Luna

A un mes del fallecimiento de la comare morena, su hijo publicó un significativo mensaje

México.- “Madre mía pasan los días y aun no puedo asimilar esta triste situación por la cual estoy pasando, dejaste un hueco muy grande que nada ni nadie llenara”.

De esta manera, hace unas semanas el hijo de la fallecida comediante y cantante Karla Luna, daba inicio a una conmovedora y desgarradora carta en memoria de su mamá.

A un mes de la triste partida de la comare morena, su hijo Rubén volvió hacer uso de su cuenta de Instagram, para dedicar unas palabras a su GUERRERA mamá, quien en vida luchó no solo contra el cáncer, sino también contra otras adversidades.

Junto a sus palabras, Rubén Luna publicó una foto nunca antes vista por los fans de Karla Luna.

Siguiendo con la gran enseñanza de vida de su mamá, Rubén invitó a todos sus seguidores a valorar la vida, a amar a quienes nos rodean, amar antes de que sea tarde.

“El humano es envidioso y codicioso por placeres objetos y una sed de ser poderoso, como si algo de eso cierra la herida que se abre cuando tarde o temprano se nos va una vida querida. Que alguien me diga como coño hago y me encargo de aceptar esta realidad tan bastarda, que alguien me diga quien conoce un trago más amargo que tragar un nudo atado a tu garganta, si tú que me estás escuchando crees que es broma cierra los ojos un poco y piensa que a quien más adoras ya no está, y tú tirado en el sofá después que el último que te dio el pésame, a dormir se va. ¡Valora! ama y adora mientras puedas hazlo. ¡Ahora! es la mejor hora para ese cambio sal a dar importancia a esa insignificancia universal. De tiempo y espacio en el sistema solar que llaman vida al fin y al cabo la muerte no es más que una vida invertida. Un mes 28/09/2017”.

En la foto junto a este conmovedor mensaje, se ve a Karla Luna dentro de una iglesia, hace muchos años, tomando del brazo a su hijo Rubén, en ese entonces un bebé.

En el rostro de Karla, una hermosa sonrisa.

Anteriormente Rubén Luna dio a conocer que dependían de un verdadero milagro para que su mamá se salvara.

“El doctor dijo que era una manchita, me intento convencer, resulta que esa manchita era cáncer y ya no había mucho que hacer, la guerrera estaba herida de muerte, nunca nos dijeron cuánto tiempo le quedaba pero en pocas palabras dependíamos de un milagro o correr con suerte, ella me tranquilizó mentalmente, no hay duda que tus perspectivas ante todo eran totalmente diferentes, mientras yo me desahogaba y apretaba los dientes, tú seguías con tus rutinas de trabajo y de toda la familia al pendiente”.

Asi mismo, se mostró agradecido con Dios por permitirle despedirse de su mamá, darle un último beso y abrazo.

“Ella se fue un día nublado y frío, con ella estuvimos mis hermanas, familia y yo hasta el último momento, les puedo decir que tuve la fortuna de la cual le doy gracias a Dios por permitirme bendecirla darle el último abrazo, el último beso, la última bendición y mis últimas palabras”.

Ruben Luna describió los últimos minutos de su mamá de la siguiente manera. Inevitable no sentir un nudo en la garganta:

“Minutos antes de su partida me tocó estar orando, tomado de su mano y junto a otro hermano, yo sé que me escuchaste, tu frecuencia cardiaca y presión se elevaron al cantarte salmos y hablarte de él, me tocó aceptar los planes que Dios tenía para ti, no creo poder olvidar el momento en verte partir, no existen palabras para describir lo que sentí, solo sé que algo en mí se desprendió y junto a ti se marchó”.

Fuente: Debate