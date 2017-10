Rose McGowan: “Harvey Weinstein me violó”

La actriz confirmó que el productor de cine la violó en 1997

Estados Unidos.-Rose McGowan acusó directa y públicamente a Harvey Weinstein de haberla violado en 1997. Además, la actriz apuntó contra todo Hollywood por haber encubierto al ahora ex poderoso del cine. La ex “Charmed” asegura que las violaciones y los acosos sexuales del reconocido productor eran un secreto a voces.

El New York Times reveló la semana pasada que el productor de cine de 65 años, había llegado a ocho arreglos con mujeres que lo habían acusado de acoso sexual y contacto físico no deseado. Las acusaciones abarcan casi 30 años.

De acuerdo a la publicación, que realizó una exhaustiva investigación, McGowan aceptó un pago de 100 mil dólares por retirar la denuncia que había presentado en contra de Weinstein en 1997, luego de tener “un episodio” con él en una habitación de hotel durante el Festival de Sundance en Utah.

En octubre de 2016, Rose reveló haber sido violada pero omitió el nombre del agresor. También se asesoró legalmente pero “Una abogada criminal me dijo que como yo había hecho una escena sexual en una película, nunca ganaría contra el directivo del estudio“, relató McGowan en 2016.

Tras la explosión del escándalo, a través de su cuenta de Twitter, McGowan reveló cómo pidió ayuda y todos decidieron ignorarla, entre ellos Jeff Bezoz, CEO de Amazon, a quien le dedicó todos los tuits.

“1) Le dije al jefe del estudio que HW me había violado. Lo dije una y otra vez. Él dijo que no había sido probado. Le dije que yo era la prueba”, arrancó diciendo la actriz.

1) @jeffbezos I told the head of your studio that HW raped me. Over & over I said it. He said it hadn’t been proven. I said I was the proof. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 de octubre de 2017

Siguió, punto por punto: “2) Ya había vendido el guión que escribí para tu estudio. Ya estaba en desarrollo cuando escuché que Weinstein iba a estar involucrado”.

2) @jeffbezos I had already sold a script I wrote to your studio, it was in development. When I heard a Weinstein bailout was in the works — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 de octubre de 2017

“3) Le pedí de manera contundente a la cabeza del estudio que hiciera lo correcto. Fui ignorada. El trato estaba hecho. Amazon ganó un Óscar sucio”.

3) @Jeffbezos I forcefully begged studio head to do the right thing. I was ignored. Deal was done. Amazon won a dirty Oscar. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 de octubre de 2017

“4) Llamé a mi abogado y le dije que quería mi guión de regreso, pero antes de que pudiera llamar @amazonstudios llamó para decir que mi show estaba muerto”.

“4) Le estoy pidiendo que dejen de financiar a violadores, presuntos (pederastas o pedófilos) y acosadores sexuales. Me encanta @amazon pero hay putrefacción en Hollywood”.

4) @jeffbezos I called my attorney & said I want to get my script back, but before I could, #2 @amazonstudios called to say my show was dead — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 de octubre de 2017

4) @jeffbezos I am calling on you to stop funding rapists, alleged pedos and sexual harassers. I love @amazon but there is rot in Hollywood — rose mcgowan (@rosemcgowan) 12 de octubre de 2017

“5) Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Mantente con la verdad #ROSEARMY #Amazon”, le pidió a Bezos.

Con Información de EX