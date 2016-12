Rocky Balboa “noquea” a Donald Trump

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a nombrar a su gabinete que lo apoyará dentro de su mandato y esta tomando en cuenta a empresarios, actores y deportistas.

En días anteriores nombró a Vincent Viola, dueño de las Panteras de Florida como secretario del Ejército y a su vez invitó al actor Sylvester Stallone, conocido por su emblemático personaje “Rocky Balboa” a formar parte de su gabinete.

Pero el “semental italiano” rechazó´dicha invitación a través de un comunicado indicando que prefiere seguir ayudando a los veteranos de guerra que regresan a casa, una causa en la que lleva años involucrado. “Creo que podré ser más efectivo atrayendo atención sobre el personal militar que regresa a nuestro país para encontrarles empleo, una vivienda adecuada y la asistencia financiera que estos héroes se merecen”, aseguró.

Aún así, agradeció que Trump hubiera pensado en él para el puesto. “Estoy increíblemente halagado de que me hayan sugerido la involucración con el National Endowment of the Arts”, dijo.

Fuente: www.laparada.mx