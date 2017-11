Roban $700 mil de edificio dañado por sismo

- in Nacional

En la delegación Gustavo A. Madero

México.- Un departamento del edificio parcialmente colapsado del 911 de la calle Coquimbo fue saqueado tras el sismo del 19 de septiembre y los ladrones se llevaron un botín de dinero en efectivo y joyas con un valor, en conjunto, de unos 700 mil pesos.

El saqueo fue denunciado hoy por el propietario ante la agencia del Ministerio Público GAM-3 -en la delegación Gustavo A. Madero- quien detalló que fueron robados relojes de él y de su difunta esposa y 118 mil 500 pesos en efectivo que tenía guardados en su vivienda en el sexto piso.

El edificio fue resguardado por rescatistas y policías luego de que se colapsaron los primeros tres niveles durante el sismo y se impidió el acceso a los propietarios por el riesgo y para realizar labores de rescate de las personas que estaban atrapadas.

Sin embargo, en un video publicado en Youtube el 21 de septiembre se observa que la puerta del departamento fue abierta a golpes por dos civiles con herramientas en presencia de un policía capitalino y de una persona más que grabó el video, que tuvieron acceso al sexto piso.

El video fue mencionado por el empresario capitalino y víctima del robo, Salomón Pérez Sánchez, en su denuncia ante el Ministerio Público.

“Me sorprende cuando uno de mis vecinos me enseña el video y digo ‘¡oh sorpresa!’. Pues sí me da tristeza y rabia y coraje la manera en que lo abre”, describió Pérez Sánchez en entrevista.

“Pero más tristeza me da que un oficial esté presente y también los dos tipos. Ninguno de los tres traen chaleco ni casco, ahí cuando llegué las autoridades, ya sea Protección Civil, la Marina, el Ejército bien claro decían: no pasa nadie sin casco y chaleco”.

En el video se escucha que uno de los civiles grita para constatar si hay personas al interior del departamento, pero nadie contesta y continúa golpeando la puerta.

“¿Cómo le hicieron éstas personas para pasar?, ¿quién les prestó la herramienta para derrumbar?,¿quién proporcionó eso?, el oficial debe de estar en el mismo canal y en la misma sintonía que todos y si nadie les contesta (en el departamento) que no había nadie pues ya. Yo no sé cuál fue el interés de golpear, abrir y, lo que más me extraña, que cuando está destruida la puerta”.

Salomón Pérez Sánchez no pudo ingresar a su departamento por el riesgo y por orden de las autoridades y fue hasta el 26 de octubre cuando personal de Protección Civil entró con ayuda de una grúa telescópica a su piso y mediante una transmisión en video le mostraron que los estuches de sus joyas estaban vacíos.

“Yo siempre pensé que mi departamento estaría cerrado pero no fue así”, señaló.

Relojes y otros artículos que Salomón planeaba regalar a sus hijos fueron robados y solo se recuperaron los estuches.

