Roba camioneta y salva vidas en Las Vegas; ahora le regalan una

El 4 de octubre, B5 Motors solicitó a los medios de comunicación ayuda para encontrar a Winston, y ese mismo día, ya lo habían contactado.

Las Vegas.- Una concesionaria de Arizona regaló una camioneta a Taylor Winston, un veterano de Irak que salvó a decenas de vidas durante el tiroteo de Las Vegas.

De acuerdo con el medio local KTVK, el veterano de Marina fue descrito como un héroe después de que salvó a varias personas durante el ataque perpetrado por Stephen Paddock, cuando robó una camioneta y en ella transportó a víctimas gravemente heridas al hospital.

Taylor Winston recogió la camioneta este lunes.

Shane Beus, dueño de B5 Motors en Gilbert, estaba particularmente impresionado con lo hecho por el veterano.

B5 Motors le ofreció un Ford F-150 nuevo como agradecimiento y querían expresar con ello, su respeto por la valentía, el valor y espíritu altruista con el que respondió.

Ha sido muy difícil incluso para mí venir aquí y aceptar un regalo de este calibre”, aseguró el veterano, conforme a Fox5 San Diego.

Durante la noche del trágico tiroteo, Winston estuvo en el concierto de música country y cuando Paddock comenzó a rociar con balas a los asistentes, el veterano en principio se puso a salvo.

Minutos después, vio que había muchas camionetas blancas estacionadas y se dirigió hacia esa zona para tratar de robarse una, no para huir sino para trasladar gente, contó en entrevista con ABC 10.

Corrí y probé suerte para ver si alguna de las camionetas tenía las llaves dentro. Hasta que di con una que tenía las llaves ahí mismo. Entonces empecé a buscar gente para llevarla al hospital”, detalló.

El joven dice que la escena era “abrumadora”, había demasiados heridos y mucha sangre por todas partes.

Algunas víctimas se acomodaron dentro del asiento trasero del vehículo mientras que otros se montaron en la parte de carga trasera de carga.

De allí se dirigió al Desert Springs Hospital Medical Center, antes de que las ambulancias llegaran a la escena.

Una vez que trasladó a esas víctimas, Winston volvió a buscar una segunda ronda de heridos.

Transporté probablemente entre 20 y 30 personas heridas”, aseguró.

El hombre comentó a CBS News que su entrenamiento como marine le ayudó, ya que entendió que tenía que apoyar a esa gente más allá de su propia seguridad.

Marine veteran saved shooting victims by stealing a truck, loading dozens of people in, and speeding to the hospital https://t.co/mbEZMVfRYC pic.twitter.com/jkOk1PUzzx

— CBS News (@CBSNews) 3 de octubre de 2017