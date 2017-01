Rob Schneider quiere comprar a los 49ers

ESTADOS UNIDOS.- El actor estadounidense Rob Schneider demostró que su amor por el deporte no solo es “incomparable” y tras la pésima campaña de los 49ers, se ofreció a comprar la franquicia californiana.

El fiel aficionado de Tigres le dedicó un tuit al dueño de los 49ers, donde le pidió que le venda el equipo.

“Sí hay oportunidad para un cambio! Reuniré un consorcio de compradores. Por favor véndeme @ 49ers”, publicó Schneider.

De inmediato surgió el apoyo hacia el interprete de Deuce Bigalow en Gigoló por Accidente, y los usuarios mostraron su apoyo con su legendaria frase “You can do it”.

San Francisco firmó una de las peores temporadas de su historia al ganar tan solo dos partidos, misma que resultó en el despido del entrenador y gerente general.

Dear @JedYork

There IS a chance for change at the top! I will put together a consortium of buyers. Please sell me @49ers.

Rob Schneider

— Rob Schneider (@RobSchneider) 2 de enero de 2017