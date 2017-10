Rob Schneider, dolido tras derrota de Tigres

El actor hollywoodense, Rob Schneider, a través de su cuenta de twitter mostró su tristeza por la derrota de su ahora equipo favorito de México, Tigres.

Los felinos cayeron en casa 1-3 ante Monterrey, en el duelo de ida de los cuartos de final en el Clásico regio.

Pese a que faltan 90 minutos, el actor alentó a los jugadores y afición para que no se pierda la fe de la remontada.

Aquí el tuit: “Fue un partido emocionante. Frustrado, pero sigo confiando en que pueden hacerlo en el próximo partido”.

It was an exciting match! Frustrated but still a believer you can do it next game @TigresOficial

— Rob Schneider (@RobSchneider) May 12, 2016