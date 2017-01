Rihanna le hace ‘unfollow’ a J Lo por salir con Drake

Parece un gesto insignificante pero en este universo hiper-socializado no lo es. Acercas el dedo o el ratón al botón de unfollow, lo aprietas y parece que no va a pasar nada. Pero pasa. Y si no que se lo pregunten a Calvin Harris y Taylor Swift. O a Miley Cyrus y Demi Lovato. O a Justin Bieber y a Selena Gómez. Todos ellos decidieron en su día hacer unfollow a sus parejas y se lió. Como se ha liado entre Rihanna y Jennifer Lopez.

El más que evidente romance entre Drake y Jennifer Lopez que comenzó a finales de este año no ha parecido sentarle excesivamente bien a la solista de Barbados y, según informa E! News, ha decidido ‘vengarse’ a su manera. El unfollow de Rihanna a Jennifer Lopez se debe a que la intérprete considera a la diva del Bronx como su mentora musical y no acepta que puedan haberse relacionado con el mismo hombre.

¿Se ha acabado el buen rollo entre ambas cantantes? No hace mucho tiempo Rihanna y Jennifer Lopez intercambiaban regalos. Algunos tan populares como las botas que lucía J Lo en el vídeo Ain’t your mama. Rihanna se las regaló a JLo, procedentes de su colección con Manolo Blahnik, ‘Denim Desserts’. Son unas tigh high boots vaqueras con cinturón incorporado cuyo precio supera los 4000 dólares y que por aquel entonces eran un objeto de deseo entre las celebrities.