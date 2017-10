“Rey Grupero” sería agresor de periodista Andrea Noel

Vicente Gutiérrez, colaborador de René Franco en el programa “La Taquilla”, afirmó que Noel reconoció a Andoni Echave a través de fotografías. Echave es compañero de “El Rey grupero”, haciendo bromas pesadas por las calles.

Al respecto, “El Rey grupero” niega haber, sido él el responsable de haber levantado la falda y bajado la ropa interior de Andrea Noel, quien se dijo dispuesta a retirar la demanda si le ofrecen disculpas públicas.

Debido a que Andoni Echave y Rey grupero son conductores de Televisa, se ha desatado una campaña culpando a la televisora, sin embargo, ya no tienen su programa en Telehit.

““Me di cuenta de que subieron un video donde le bajan los calzones a una chica y mucha banda me relaciona con eso. Quiero decirles una cosa, no troleamos a las chicas de esa forma, igual les robamos un beso… , pero bajarle los calzones a una mujer, creo que hasta nosotros nos parece algo indignante”, dijo en video.

“Lo identificaron gracias a las redes sociales, que me lo enseñaron y con base a eso pude empatar la persona con otra que vi físicamente, entonces no quiero decir mucho. Le quiero dar la oportunidad de pedir una disculpa de ponerlo en la esfera pública que le sirva un poco para entender que lo que hizo estuvo mal”, dijo posteriormente.

Si alguien reconoce a este imbécil, favor de identificarlo. Women should be able to walk safely. #FelizDiaDeLaMujer pic.twitter.com/U7flOoJoks

— Andrea Noel ϟ (@metabolizedjunk) March 9, 2016