Reportero pide a Eduardo Yáñez 200,000 de indemnización

Ni las lágrimas, ni las disculpas conmovieron a Paco Fuentes. El reportero de El Gordo y la Flaca llevó su caso de agresión hasta la Corte de Los Ángeles, donde le está exigiendo 200,000 dólares a Eduardo Yáñez.

Estados Unidos.- De acuerdo al programa Hoy, el reportero de Univisión alega haber sufrido agresión y angustia emocional tras la cachetada que le propinó Yáñez en medio de una entrevista, por lo que pide 200,000 dólares como indemnización o un castigo justo para el actor, el cual podría incluir meses en prisión.

El Gordo y la Flaca dio a conocer a través de Instagram sobre la demanda de Paco Fuentes, en donde las opiniones están divididas a favor y en contra de la decisión del reportero.

Por un lado muchos criticaron al reportero, al juzgar que quiere aprovecharse de la situación: “Tiene cara de que necesita dinero $ urgente”, “ya él te pidió disculpas varias veces, ¿por qué ganar dinero de esa forma? Por eso es que estamos como estamos”, fueron algunos de los comentarios.

Y no faltó quien le diera hasta un consejo a Yáñez: “Tú demándalo a él @fuepaco por meterse en tu vida privada”.

Mientras que otros apoyaron su decisión: “No te conformes con una disculpa, tus 200,000 $$$$$$$ y punto mi reportero, ¿ok? El golpe fue espantoso y punto”, “así aprenderá a no levantarle más la mano a nadie. De acuerdo con la demanda muy bien”, “hasta que no le duela el bolsillo no parará de ser agresivo. Good luck Paco”.

Cabe recordar que, hace unos días el actor ofreció disculpas ante las cámaras de El Gordo y la Flaca por lo ocurrido en una alfombra roja en Los Ángeles, sin embargo el reportero dijo que no cree en su arrepentimiento, por lo que llevó su caso a la Corte.

Con Información de Mundo hispánico