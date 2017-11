Reportan un muerto y un herido por tiroteo en Walmart en Colorado

La policía de Colorado informó que hay varias personas heridas

Estados Unidos.-Este miércoles se registró un tiroteo en un supermercado Walmart en Thornton, Colorado.

La policía local informó de la balacera en su cuenta de Twitter.

“Un tiroteo acaba de ocurrir en Walmart, 9900 Grant St, múltiples heridos. Por favor, manténgase lejos del área”.

Autoridades reportan al menos una persona muerta y un número no determinado de heridos.

MORE: Video shows large police response after shooting at Thornton, Colo. Walmart; police report multiple victims – https://t.co/T0S5bweXJZ pic.twitter.com/c7V4yIoFsm

— Breaking911 (@Breaking911) 2 de noviembre de 2017