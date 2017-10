Reportan heridos y desaparecidos por incendios en California

El condado de Sonoma y el de Napa son amenazados por las llamas de varios incendios que avanzan sin control

Estados Unidos.- Bomberos en California informan de por lo menos 1,500 estructuras destruidas a raíz de los fuertes incendio que han azolado en la zona vinícola del estado, según detalla un tuit emitido por la Agencia de noticias AP.

Las autoridades también indicaron que hay numerosos heridos y varios residentes desaparecidos.

El gobernador de California, Jerry Brown, declaró este lunes el estado de emergencia y anunció la evacuación de cientos de personas en el valle de Napa y el condado de Sonoma, en el norte del estado, por el avance de varios incendios que han arrasado más de 35,000 acres en la zona, destruyendo miles de estructuras.

Entre las edificaciones siniestradas se encuentran docenas de residencias que fueron destruidas en un parque de casas rodantes en Santa Rosa, en el condado de Sonoma, que está bajo el asedio de las llamas que avanzan sin control y amenazan viviendas, hoteles y negocios.

Uno de los incendios se extendió hasta la carretera 101, forzando las evacuaciones de emergencia del hospital Kaiser permanente en Santa Rosa. Algunos videos que circulan en redes muestran impactantes imágenes de pacientes siendo trasladados en sus camillas con las llamas al fondo acechándolos.

BREAKING: Fire chief: At least 1,500 structures destroyed in fires raging in California wine country.

— The Associated Press (@AP) 9 de octubre de 2017