Reportan delicado de salud al actor Luis Gimeno

Verónica Castro lo anunció a través de sus redes sociales y pidió una oración para el primer actor

Desde el 2011 el primer actor Luis Gimeno se encuentra alejado de la actuación, sin embargo ha seguido vigente gracias a las telenovelas y películas en las que participó en más de 60 años de trayectoria.

Su retiro se debió a cuestiones de salud, ya que había perdido movilidad en una de sus piernas, además de problemas en el corazón que le provocaron una cirugía de emergencia para ponerle un marcapasos en el 2016.

Al parecer su salud no está del todo bien, y es que Verónica Castro pidió una cadena de oraciones por la salud del actor a través de las redes sociales sin dar detalles sobre sus padecimientos: “Me informan que se encuentra un poco delicado mi maestro de Teatro Don Luis Jimeno. Les pido una oración”.

En el 2014 el actor reveló las causas de su retiro de los escenarios: “Me operaron de le espina dorsal, me dejaron mal los nervios. La pierna izquierda no me funciona bien, en fin… Cosas de la edad. Ya tengo una edad bastante avanzada, y mi pobre esposa, Virginia Gutiérrez, es quien es mi doctor, mi enfermera, mi chofer, mi cocinera, mi todo. Pobrecita. Y es también de edad avanzada. Ya no queremos trabajar”, dijo para el diario ‘Excelsior’.

Y a pesar de que las ofertas de trabajo le siguieron llegando, Don Luis las rechazó porque prefería estar tranquilo en casa: “Hay una película, que me hablaron y me hablaron, pero les digo yo ya no puedo. Necesito una persona que me empuje, que me lleve, que me traiga, no puedo ya. Son muchos años. También para una telenovela con un personaje precioso”, agregó.

La última vez que lo vimos en la pantalla chica fue en la telenovela ‘Hasta que el dinero nos separe’ (2009), en donde dio vida al ‘Lic. Bernal’.