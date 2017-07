Regresa ladrón dinero, cinco años después

El ladrón se reconoció como un ex drogadicto que trataba de robar dinero de cualquier persona.

Boynton Beach, EU.- Cinco años después de que le robaran su cartera, una mujer en Estados Unidos recibió un sobre con su dinero de vuelta y una nota de disculpa de parte del ladrón.

La mujer, identificada como Amy Christine, compartió su testimonio en una publicación de Facebook junto con una foto donde aparecen los 140 dólares que había perdido.

“Wow, en verdad estoy en shock”, escribió la mujer, “hace años me robaron mi cartera en Miller’s Ale House, apenas me habían contratado y estaba llenando el papeleo y cuando regresé a casa noté que ya no estaba”.

Christine explica que mientras se encontraba en su trabajo actual, en un restaurante diferente, un hombre le entregó a una de sus compañeras un sobre dirigido a ella.

“No podía creer que después de todo este tiempo alguien se preocupara lo suficiente y se esforzara en tratar de encontrarme”.

En la carta, el ladrón se reconoció como un ex drogadicto que trataba de robar dinero de cualquier persona.

“Yo saqué la cartera de tu bolsa, tomé tu tarjeta de Best Buy y todo el efectivo que tenías y tiré la cartera en un bote de basura”, admite el ladrón.

“Poco después de eso, llegué a una clínica de rehabilitación y logré estar ‘sobrio'”.

El hombre detalla que lleva cuatro años alejado de los vicios y le pide una disculpa a Christine por la frustración y las molestias causadas, así como por el tiempo y esfuerzo necesarios para poder reponer los artículos y el dinero perdidos.

“Nunca más dañaré a alguien de nuevo y continuaré viviendo de forma honesta”, concluye el hombre, “te deseo felicidad, prosperidad y buena salud”.