Regalan viaje a Rusia a fan que se perdió juego de México 86 por nacimiento de su hijo

Después de 32 años, Don Roberto verá cumplido su sueño.

México.- Un hincha de nombre Roberto Granados verá cumplido uno de sus máximos sueños: asistir a una Copa del Mundo. Esto luego de ser seleccionado en el concurso“Trae a alguien especial”, que organiza la FIFA.

Y es que el aficionado se perdió la chance de ver el juego del Tri ante Bulgaria del Mundial México 1986 debido al “inoportuno” nacimiento de su hijo, quien 32 años después contó la espléndida historia que hará que su padre vea satisfecho su anhelo futbolístico.

“Desde ese día me he sentido con las ganas de retribuirle a mi padre un poquito de lo mucho que me ha dado. Y eso es poder llevarlo al Mundial para vivir esa pasión; vivirla con él sería lo máximo. Para mí ir al Mundial en Rusia es un sueño hecho realidad”, contó Roberto Jr.