Reemplazaron a una mujer con una pelota inflable

El reemplazo de una mujer por una pelota inflable en un anuncio publicitario por una compañía de Arabia Saudita causó una ola de indignación en redes sociales, en un nuevo episodio de censura en el país árabe contra las mujeres.

Compartido por la empresa SACO para promocionar una piscina, la escena mostraba a una familia occidental disfrutando en el agua. Pero la edición editó más de un detalle.

Todas las personas recibieron “ropa” para no mostrar piel que los censores consideran excesiva. Pero la vestimenta no era suficiente para la madre de la escena. Sin estar en bikini ni en posición sugestiva (ni aunque eso fuera un argumento válido), la empresa decidió retirarla completamente de la escena. El vacío fue cubierto con una pelota con diseños de Winnie the Pooh.

El reino saudita tiene estrictas reglas machistas, haciendo obligatorio el uso de la hijab u otras ropas conservadoras para mujeres cuando dejan su hogar.

Además, la ley prohíbe terminantemente que los hombres y mujeres que no tienen una relación familiar compartan el mismo ámbito público.

Aquí, el antes y después: