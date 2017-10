Recuerdan el día que exesposo de Karla Luna habló de ella; “Sí hubo infidelidades mías, sí, pero también hubo de ella”

- in Espectáculos

Tras la muerte de la comediante mexicana Karla Luna, muchos medios de comunicación revivieron el escándalo por la supuesta traición e infidelidad de su amiga Karla Panini, y Américo Garza su exesposo.

México-.En una entrevista para el periódico El Norte de Monterrey, la expareja de La Lavandera, Américo Garza, la tachó de infiel y le recriminó haberlo traicionado también.

Esto lo declaró en el 2015, donde aceptó sus infidelidades, pero también aprovechó para decir las ‘verdades’ de la actriz Karla Luna, quien fuera famosa por ser una de Las Lavanderas, y quien falleció la noche del jueves después de una larga batalla contra el cáncer.

“Ella no es ninguna santa. Ni una víctima”, dijo en ese momento Américo Garza al hablar de Karla Luna, su ex pareja, con quien también dijo haber vivido una relación tormentosa.

“Sí hubo infidelidades mías, sí, pero también hubo de ella”, dijo el regiomontano quien trabajó con las comediantes y aceptó para ese medio haber tenido una relación amorosa con Panini, razón por la que Luna rompió personal y profesionalmente con ésta.

“Primero que nada, quiero aclarar que si yo no había hablado era por mis hijas. Eran cosas que no tienen por qué enterarse, son niñas. Segunda, porque ella tenía cáncer y no quería causarle un disgusto y que se pusiera peor. Pero ahorita ella ya está afectando mi relación con mis hijas”.

Américo comentó en ese año que la traición de él con Panini no existió, como Luna aseguró en diciembre pasado al dar por terminada la mancuerna de Las Lavanderas.

“Ella ya tenía una pareja y aquí tengo fotos y videos donde ella ya tenía una relación con alguien, donde decía que se iba a casar, y se las voy a enseñar”, comentó a los periodista del periódico local y les mostró un video en el que Luna aparece con un argentino de nombre Sergio.

“Sí hubo mucho pleito, también hubo agresiones de mi parte. Al principio fueron de su parte, nunca le puse la mano encima hasta después de que nació mi segunda hija. Hubo agresiones de los dos lados. Yo me defendía. Ella tenía cierto tipo de problemas. Temía que se suicidara porque tenía arranques muy locos, fácil (lo intentó) unas seis u ocho veces. Dos veces la agarré del balcón antes de que se aventara por pleitos de nosotros. (Decía) que no quería vivir”, comentó en el 2015.

“Sí pasaron cosas porque nuestra relación estaba deshecha desde mucho tiempo antes”, explicó y en ese momento Garza presentó una copia de un escrito fechado el 26 de junio de 2012 en el que él y Luna promovieron un juicio oral de divorcio voluntario apenas tres días después de haberse casado.

Américo también reveló al menos 3 hombres con los que Karla Luna habría tenido un romance… “Ella tenía derecho de salir con quien quiera, ya no estábamos juntos”.

Cabe destacar que actualmente Karla Panini sigue casada con Américo, pero desapareció de las redes y dicen que se refugió en Estados Unidos.

Américo en ese entrevista del 2015 con el diario El Norte, dijo que así como él se involucró sentimentalmente con Panini, Luna tuvo otras parejas ya estando separados. “Antes de andar con Sergio (el argentino), en el mismo año 2014, salió con otras personas. A mí me lo confesó”, comentó Garza, quien también agregó que la comediante también supuestamente habría tenido una relación con una persona de nombre Hugo y con David, un ex novio de la secundaria.

“Ella tenía derecho de salir con quien quiera, ya no estábamos juntos”.

Hay otras relaciones que la ex pareja de la comediante aseguró que existieron en el pasado de Luna, aunque aceptó que no tiene pruebas.

Información Hispano