Recostada sobre su sofá con pose de diva y con un arbolito navideño de fondo, Mariah Carey; ante tiroteo en Las Vegas

La cantante habla de la masacre ocurrida anoche en un programa de la televisión británica, donde aparece con actitud desenfadada tendida en un sofá y con un árbol navideño de fondo

Estados Unidos.- Recostada sobre su sofá con pose de diva y con un arbolito navideño de fondo, Mariah Carey sin querer perder un ápice de glamour dio su desafortunada opinión sobre el tiroteo en Las Vegas, que anoche dejó 58 muertos y 515 heridos.

La artista neoyorquina de 48 años tenía que entrar en directo en el programa británico Good Morning Britain para promocionar la serie de conciertos que ofrecerá en diciembre en el Reino Unido y se ubicó tumbada sobre su sillón blanco justo adelante de un árbol de navidad en pleno octubre, con actitud desenfadada de frívola estrella del pop y ataviada con un ajustado vestido rojo se preparaba para hablar de sus futuros shows del otro lado del Atlántico.

Pero un una parte de la entrevista, el conductor Piers Morgan decidió comentar con Carey sobre la masacre, perpetrada por un francotirador alojado en el Hotel Mandalay sobre una multitud reunida en un festival de música country al aire libre en la “ciudad del pecado”.

La intérprete, que en el momento no tenía ni la más remota idea de lo que había ocurrido, se enteró de la tragedia justo en ese momento que ella previamente había acondicionado para que fuera acogedor.

“Nadie podría esperar esto, es algo muy malo y no sé realmente qué decir”, comentó sin cambiar de posición, lo que detonó que muchos usuarios de las redes sociales la han criticado que por mantener esa pose frívola y relajada ante una tragedia.

Por el momento, Carey ha optado por no entrar en la polémica y expresó en su cuenta de Twitter su desolación al enterarse de lo acontecido en el sagriento domingo en Las Vegas.

“Horrorizada al escuchar lo del tiroteo de Las Vegas. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Rezando por la seguridad de todos”.

Horrified to hear about the shooting in #LasVegas. My thoughts are with the victims and their families. Praying for everyone’s safety 🙏💔

— Mariah Carey (@MariahCarey) 2 de octubre de 2017