Recibe su diploma luciendo un espectacular vestido en contra de la homofobia

Talles de Oliveira Faria, un brasileño de 24 años, aprovechó su fiesta de graduación para denunciar, a través de su vestimenta, todas y cada una de las ocasiones en las que sufrió discriminación dentro del Instituto de Tecnología Aeronáutica de las Fuerzas Armadas de Brasil.

Mientras la ceremonia se llevaba a cabo de manera formal, con estudiantes de gala y docentes uniformados, el chico se presentó con tacones, maquillaje, y un impresionante vestido morado del que rápidamente se desprendió para presumir una camiseta fucsia en la que se leían todas las humillaciones de las que había sido víctima.

“Desde los 12 años llevo oyendo cosas maravillosas sobre el Instituto. Que es una de las mejores universidades del país, que te abre una cantidad de oportunidades. El instituto era mi sueño. No sabía que iba a ser la mayor decepción de mi vida”.

En la publicación, que comenzó a viralizarse rápidamente, el joven cuenta parte de su vida: “Desde pequeño nos enseñan que gay es algo vergonzoso y luego tardamos mucho en superar esas heridas. Cuando llegué al Instituto decidí que ya bastaba. O me aceptaban por lo que soy o estarían expuestos por lo que ellos eran”.

Oliveira Faria cuenta que no lo aceptaron, fueron violentos con él, se reían de sus preferencias sexuales e intentaron que vistiera como no quería vestir. “Pasan los años y los homosexuales que estamos en las Fuerzas Armadas tenemos que vivir marginados para que no nos descubran”.

“La Fuerza Aérea no es homófoba por mis compañeros, sino por varios profesores que nos violentan y nos humillan. Mi primera idea fue llevar algo glamuroso, pero como había tanto que denunciar, me pareció que más importante que estar bonito era llamar la atención sobre los problemas”.

Fuente: www.sdpnoticias.com