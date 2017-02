Rechaza Cuau anomalías de su equipo

Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, Morelos, rechazó anomalías por parte del tesorero de su administración, Alejandro Villarreal, quien habría incurrido en un supuesto desvío de recursos por 19.3 millones de pesos, según detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al ser cuestionado sobre el tesorero y el secretario del Ayuntamiento, Guillermo Arroyo Cruz, ex abogado de los hermanos Alberto, Mario y Salomón Pineda Villa, a quienes se les vincula con el ex alcalde José Luis Abarca, el ex futbolista afirmó que todos los señalamientos en contra de sus funcionarios son parte de un supuesto plan para destruirlo.

“Todo lo que se ha comentado es mentira. Lamentablemente lo que está ocurriendo en Morelos y en Cuernavaca es que el gobernador es el que quiere destituirme, el que quiere hacerme todas estas trampas para meter a su hijo para presidente municipal, y todo lo que se ha venido diciendo es completamente mentira”, aseguró tras reiterar: “Voy a seguir defendiéndome”.

Al insistirle, durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, sobre los resultados de la investigación de la ASF, Blanco afirmó: “Son mentiras. Que se las demuestren, y a las pruebas nos remitimos. No tiene nada que ver el tesorero, éstas son cuestiones del gobernador, que sigue fastidiando al municipio”.

Sobre el punto, y a decir del jurídico, Pablo Ojeda, a la fecha no hay notificación alguna sobre irregularidades de recursos públicos en Cuernavaca por parte de la autoridad fiscalizadora.

En compañía de diputados del Partido Encuentro Social (PES), Blanco convocó a una rueda de prensa para denunciar una presunta intromisión por parte del gobernador, sin embargo, también fue cuestionado sobre el estado de las investigaciones en su contra por la presunta falsificación de documentos para la emisión de una credencial de elector, ante lo cual su abogado tomó la palabra y comentó que el proceso sigue su curso en la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (Fepade).

Blanco también comentó que no permitirá el regreso del Mando Único a Cuernavaca, pues, en su opinión, no ha reducido visiblemente la inseguridad.

Pinta su raya

“Me gusta trabajar, hacer bien las cosas y hablar de frente, por esta razón no toleraré ninguna imposición del gobernador y continuaré trabajando para que se respete la autonomía municipal”