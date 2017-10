”Quieren que se les haga todo”: Trump a puertoriqueños

Cuestiona liderazgo de la alcaldesa de San Juan; la isla busca recuperarse tras el paso del huracán María.

Puerto Rico.- El presidente estadounidense, Donald Trump, endureció el tono ayer ante las autoridades de Puerto Rico que cuestionan su gestión de la ayuda a la isla golpeada por el huracán María, señalando que los responsables ”quieren que se les haga todo”.

Inflando una polémica que no deja de crecer en Estados Unidos sobre la lentitud de la ayuda del gobierno federa, Trump acusó a ”algunos de Puerto Rico” de ser ”incapaces de poner a sus empleados a trabajar para ayudar” en las labores de recuperación de ese territorio estadounidense.

Nueve días después de el paso de María sobre Puerto Rico, sus 3.4 millones de habitantes siguen sin luz eléctrica, agua, ni telecomunicaciones.

Los residentes desesperados dicen no haber visto presencia federal o local.

Pero Trump insistió ayer en una serie de mensajes de Twitter que los equipos de respuesta federal, que enviaron una docena de barcos y 10 mil funcionarios, están ”haciendo un trabajo fantástico”.

…Such poor leadership ability by the Mayor of San Juan, and others in Puerto Rico, who are not able to get their workers to help. They….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de septiembre de 2017