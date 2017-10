Quiere o no Yuri a la comunidad LGBT; ella contesta

En el primer programa de “La Voz…México”, la cantante dice lo que piensa sobre las personas con distintas preferencias sexuales.

México.- Yuri, “coach” de “La Voz…México” 2017, en su participación de este domingo durante el primer programa del reality show, aplaudió las palabras y seguridad de uno de los concursantes, quien cantó y se dejó ver vestido como mujer.

Y la veracruzana, al final de su intervención, lo cuestiona:

“Mi amor, cuéntame: ¿por qué has venido vestido así…?.”

El participante responde:

“Esto es un arte, es mi trabajo, y quise aprovechar esta oportunidad para decirle al mundo que lo que importa es lo que quieres ser y como te quieras ver.”

Yuri continúa:

“¿Y cómo te debo llama?¿Paisano o paisana?”

Y el participante responde:

“No importa como me quieran decir.Es arte y es mi trabajo…”

El participante eligió a su coach cantando:

“Sé que te amaré, como amé un dia…”, se refería a una de las canciones de la cantante veracruzana.

Entre aplausos, la intérprete de éxitos como “¿Quién eres tú?” y “El apagón” se acerca al participante, lo abraza, le toma de la mano y comenta:

“Tiempo atrás casi me crucifican porque decían que yo rechazaba a este tipo de personas, como él; si yo hubiera sido así, no me hubiera dado la vuelta y no le hubiera dicho a nada.¡Dios no rechaza! Vino a amar.”

