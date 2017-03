¿Quiénes son los actores que podrían interpretar a Luis Miguel en una serie sobre su vida?

Sebastián Zurita y Leonardo García podrían interpretar a Luis Miguel en la nueva serie televisiva sobre su vida. En una entrevista con el programa Hoy, Zurita dijo que había recibido una oferta de Univisión para encarnar al Sol de México en la serie, pero aún no había nada confirmado. “Gracias a la obra de teatro El otro lado de la cama empecé a cantar. De ahí se corrió el rumor que no soy tan desafinado y entonces me invitaron a la serie”, dijo el hijo de los actores Humberto Zurita y Christian Bach. “Es un proceso interesante, pero vamos a ver”.

Por su parte, Leonardo García también hará prueba para el personaje de Luismi, según informó Grupo Fórmula. El hijo de Andrés García dijo que si le dan el papel, llamaría a Luis Miguel, quien es su amigo, a preguntarle su opinión.

Por su parte, Andrés García dijo recientemente que deberían hacer una serie sobre su vida, ya que sería más interesante que la del Sol de México. “Es mucho mejor, mucho más entretenida, más aventurera”, afirmó Andrés García a El gordo y la flaca (Univisión). “A Luis Miguel lo quiero como a un hijo. Su vida es interesante por las mujeres y por el éxito de sus canciones y lo bonito que canta, pero yo al lado de eso, tengo el éxito de mis películas que son las de más éxitos que ha habido en Latinoamérica y mis novelas que también son las de más éxito”.

El cantante mexicano ha tenido una vida amorosa intensa, con romances con famosas como Myrka Dellanos, Daisy Fuentes y Mariah Carey, entre otras. Hasta Patricia Manterola recién confesó que había sido cortejada por el intérprete de “Hasta que me olvides”. ¿Qué actrices encarnarán a las mujeres en su vida? ¡Ya nos pica la curiosidad!