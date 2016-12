¿Qué tal si intentamos tener un buen fin de año?

Por: Valeria Schapira, experta en relaciones para Match.com

Se acercan los días en que los psicólogos tienen alta demanda porque nos irritamos y angustiamos más que de costumbre. Estamos ansiosos, estresados, hipersensibles… Corremos sin prisa y sin pausa para terminar los pendientes. Las pérdidas y distanciamientos parecen dolernos más que nunca. Son fechas movilizadoras, claro, pero podemos elegir que este fin de año sea el comienzo de una manera diferente de vivir, con mayor aceptación y empatía.

Haz una pausa en tu frenesí y formúlate estas preguntas:

1. ¿Sufres de ansiedad, irritabilidad o estrés?

No estás solo. Los especialistas coinciden en que se trata de un fenómeno estacional que afecta a gran parte de la población. Detente. Respira. No es el fin del mundo. Puedes cambiar tu manera de percibir tus circunstancias, aunque no puedas modificarlas.

2. ¿Te angustian las fiestas?

Distintos estudios han demostrado que durante los últimos días del año se incrementan los niveles de malestar e insatisfacción. Los disparadores son múltiples: las exigencias externas, la propia presión por no haber cumplido ciertas metas en el ciclo que termina, las disputas familiares, las limitaciones económicas y la imposición social de ser feliz en las fiestas. Hay personas que se angustian por el solo hecho de entrar a un comercio con decoraciones navideñas. Así como muchas familias se reúnen a brindar y celebrar el hecho de estar juntos, también existe mucha gente que se siente sola. Si es tu caso, plantéate alternativas, aunque no sean las que hubieras soñado: ¿compartir la mesa con la familia de un amigo?, ¿hacer un viaje?, ¿juntarte con amigos que estén solos?, ¿prestar servicio a una ONG? Escucha a tu corazón y tendrás la respuesta.

3. ¿Haces balances?

Los balances suelen ser crueles porque, en general, nos centramos en lo que no salió como esperábamos, en lo que fallamos, en las pérdidas… Si vas a evaluar el año que se va, intenta centrarte en tus logros y en tus intentos de superación, más que en lo que no salió como querías. Prémiate por tus avances y detecta en qué quieres centrar tus energías para hacer foco allí en los días venideros.