¿Qué piensa Will Smith de que su hijo Jaden use faldas?

No a Will no le molesta y mucho menos le asusta.

Muchos padres estaría furiosos de ver que sus hijos usen falda, pero Will Smith es diferente.

En una reciente entrevista con BET se le preguntó su sentir sobre que Jaden, su hijo de 18 años de edad, use faldas, el actor respondió: “Lo que hago por mis hijos, lo que siento que es el mayor regalo que puedo darles es la libertad de ser lo que son”, explicó.

Y añadió: “Jada y yo tomamos muy en serio la búsqueda de lo que son y los animamos a ser lo que son, porque nunca se puede ser feliz de ser lo que no eres”.