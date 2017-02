¿Qué hacer si eres detenido por agentes de migración?

La Embajada de México en Estados Unidos emitió una serie de recomendaciones para todos los inmigrantes mexicanos

La Embajada de México en Estados Unidos publicó en su cuenta de Twitter (@EmbamexEUA) una serie de recomendaciones que debe conocer y compartir tanto con familiares como con conocidos que son inmigrantes indocumentados en Estados Unidos para que sepan actuar en caso de ser detenidos por agentes de migración.

Recuerde que vivir sin papeles en Estados Unidos es tan solo una falta administrativa pero de ninguna manera constituye un delito. Tampoco nadie puede ser detenido por su apariencia o por no hablar inglés.

Elabora un plan. Platica con tu familia sobre las acciones en caso de la detención de uno de los integrantes de la familia. Asiste a una oficina del Consulado para registrar como mexicanos a los hijos que hayan nacido en Estados Unidos.

Investiga los documentos que siempre debes llevar contigo y deja una copia de ellos en un lugar seguro y a cargo de un familiar o persona de confianza

Solicita información sobre abogados especializados en tema de migración en los Consulados.

Conozca las recomendaciones para actuar correctamente en caso de que agentes de migración acudan a su domicilio.

Una orden administrativa del ICE (forma I-200, I-205) no les permite entrar a tu casa sin tu consentimiento. Si los agentes de migración ingresan a tu domicilio sin una orden de un juez, solicita sus nombres y números de placas. Diles que “no diste consentimiento” para realizar una inspección

Si llegas a ser detenido, ten presente lo siguiente:

Permanece en silencio frente a cualquier autoridad de inmigración.

No reveles tu situación migratoria.

Pide comunicarte con el Consulado

No firmes nada

Solicita un intérprete y derecho a fianza

No des información falsa ni entregues documentos apócrifos

Si quieres consultar más información, acércate a tu Consulado más cercano o llama al CIAM: 1-855-4636-395.