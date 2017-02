¿Qué hacer si descubres a tu hijo hurtando? Actua de imediato

Cuando se observa este tipo de conducta en los niños, los padres deben actuar de inmediato, pues los niños que hurtan las cosas repetidamente tienen dificultad para confiar en los demás, así como para establecer buenas relaciones con los demás niños o adultos.

De acuerdo con los especialistas, es normal que un niño pequeño tome algo que no es suyo por el hecho de que despertó su interés, lo cual no puede considerase como un robo, hasta que el niño, generalmente entre los 4 y 5 años, no sea suficientemente mayor, porque a esa edad no puede entender el concepto de propiedad. Los niños de esta edad piensa que pueden tomar todo sin pensar que esto sea malo.

Sin embargo, cuando el niño comienza a crecer o incluso llegar a la adolescencia, empieza a comprender mejor el concepto de propiedad y a entender que robar es malo. En este momento, es cuando los papás deben empezar a poner límites en la conducta del niño e imponer un castigo por robar o tomar algo.

Puntos para tomar en cuenta

– Los niños toman cosas que no les pertenecen por diferentes razones, las cuáles varían de niño en niño, pues cada niño roba por razones diferentes.

– Los papás pueden reforzar consciente o inconscientemente esta conducta. Los padres de familia que no disciplinan a sus hijos cuando toman algo que no les pertenece podrían estar reforzando este comportamiento.

– Los niños aprenden de sus padres. Si los papás toman cosas que no les pertenecen; como objetos de la oficina, etc., pueden estar enseñando a sus hijos que en ciertos casos robar es aceptable.

– Los niños no tienen dinero para comprar lo que desean, por ello hurtan lo que quieren poseer.

– Algunos niños comienzan a robar porque sus amigos lo hacen también y quieren ser aceptados por ellos.

– Algunos niños roban como indicio de problemas más serios.

Recomendaciones para ayudar a los niños que hurtan

– Observar al niño cuando lleve a casa objetos que no le pertenece, sobre todo, si son cosas sin valor que bien podrían pasar inadvertidos.

– No tratar al niño como un delincuente, porque no lo es.

– Analizar la situación del niño y llegar a la causa del problema.

– Reflexionar, a veces, sin darse cuenta, los papás son quienes están ocasionando este tipo de problemas en el menor, por peleas o discusiones frente a ellos.

– Escuchar al niño, esto fomentará la confianza entre padre e hijo.

– Brindarle mucha comprensión, es el primer paso para demostrarle que estás a su lado y ayudarlo a superar esto.