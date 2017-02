¿Qué hacer si agentes de migración acuden a su domicilio?

La organización ACLU (American Civil Liberties Union) emitió en su cuenta de Twitter (@ACLU) una serie de recomendaciones

La organización ACLU (American Civil Liberties Union) emitió en su cuenta de Twitter (@ACLU) una serie de recomendaciones que debe conocer y compartir tanto con familiares como con conocidos que son inmigrantes indocumentados en Estados Unidos para sepan tratar con los agentes del ICE en caso de ser visitados en su domicilio.

La orden administrativa del ICE (forma I-200, I-205) no les permite entrar a su casa sin su consentimiento.

Si agentes de migración acuden a su domicilio:

Mantenga la calma. Los agentes deben llevar una orden firmada por un juez, pregunte por ella y pida que pasen el documento por debajo de la puerta o la muestren por la ventana. Si no presentan la orden de un juez, no abra, está en su derecho de negarles la entrada.

Pregunte para qué están allí.

Pregunte a qué persona buscan.

Pregunte por las áreas de su domicilio que van a inspeccionar. No pueden ingresar a partes que no se incluyan en la orden firmada por un juez

Responda solamente por su nombre y no hable sobre las razones sobre su ingreso a Estados Unidos ni de su lugar de nacimiento.

No muestre ningún documento que se solicite en la orden de un juez.

No firme ningún documento sin la asesoría de un abogado.

Siempre recuerde una cosa importante: vivir sin papeles en Estados Unidos es tan solo una falta administrativa pero de ninguna manera constituye un delito. Tampoco nadie puede ser detenido por su apariencia o por no hablar inglés.

A continuación, siempre debe tener presente lo siguiente:

Memorizar el teléfono de un abogado.

Autorizar por escrito la custodia de sus hijos a alguien en caso de ser detenido.

Nombrar a una persona de confianza que se encargue del dinero y tus bienes en caso de ser detenido.

Dar una copia de tu documentación de inmigración a un familiar.

Solo residentes o ciudadanos estadounidenses pueden visitarlo en el centro de detención.

En caso de ser detenido, recuerde que tiene derecho a:

Permanecer en silencio frente a cualquier autoridad de inmigración.

Conocer las acusaciones para ser detenido si agentes de inmigración llaman a su puerta.

Que la policía solicite su nombre apropiadamente.

En caso de ser detenido mientras estaba conduciendo:

Solo muestre la licencia de manejo y el registro del vehículo.

Si no cuenta con la licencia, avísele al oficial y muestra otra identificación.

No responda ninguna otra pregunta.

Si los agentes de migración acuden a su lugar de trabajo:

No huya, mantenga la calma.

Si es detenido y no tiene documentos, solo informe su nombre y dirección.

No diga cómo ingresó a Estados Unidos ni mencione su lugar de origen.

Pida hablar con un abogado.

No firme ningún documento sin asesoría de un abogado.