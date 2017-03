¿Qué es la fragmentación en Android y por qué es difícil terminar con ella?

Si eres un usuario de Android seguramente has escuchado sobre la famosa fragmentación en Android, pero ¿a qué hace referencia este término y qué tan grave puede ser? ¿me afecta como usuario o da igual si llego a ser parte de esta fragmentación? Seguramente todas estas interrogantes han pasado por tu cabeza si no estás familiarizado con este término, pero para que no queden dudas explicaremos qué es.

Primero debemos aclarar que la fragmentación sí es un problema grave, pero tampoco significa que sea algo crítico, aunque el hecho de ser parte de ella puede atraer ciertos problemas a la larga para nuestros dispositivos.

El término fragmentación hace referencia a dividir un cuerpo en varias partes. Ahora imagina que ese cuerpo es Android y las partes en las que se va dividiendo son las distintas versiones de su sistema operativo, es decir, Android K, L, M, N, etc. Eso es justamente la fragmentación y la sufre cualquier sistema operativo, incluso Apple, la diferencia es que la fragmentación no es tan marcada en iOS como en Android, ¿por qué?

Sencillo, Apple tiene control absoluto sobre sus dispositivos, ellos tienen la decisión final en hardware y software. En Android la situación es muy distinta ya que Google cuenta con poco más de 60 empresas de hardware que utilizan su sistema operativo en sus dispositivos, y a pesar de que Google da totalmente gratis y con tiempo suficiente para probar las novedades de cada versión nueva de Android, son las empresas de hardware como: Samsung, Huawei, Sony, Oppo, Xiaomi, etc., las encargadas de actualizar a tiempo sus dispositivos, sin embargo, la realidad es muy distinta a la idea que Google tiene.

Es por eso que la fragmentación lejos de irse acortando va incrementando, la pregunta importante es… ¿qué hace Google y los fabricantes para intentar detenerla?

La respuesta, lejos de parecer oportunista y siendo muy honesta desde mi punto de vista es que Google hace mucho, los fabricantes hacen realmente poco. Google implementó los Developers Preview o versión de desarrolladores desde Android L (Lollipop), esto con la finalidad de que tanto los desarrolladores de aplicaciones, como los fabricantes fueran tomando las herramientas necesarias para actualizar sus productos y dispositivos cuanto antes, claro que la realidad vuelve a ser muy diferente a lo que espera la compañía de Mountain View.

¿Por qué tardan tanto en actualizar los fabricantes?

Siempre será complicado saber la respuesta a esta pregunta, pero existen dos situaciones muy puntuales que difícilmente escucharemos de la boca de los grandes socios de Android.

La primera razón es meramente comercial, para empresas que venden millones de teléfonos al año y que sacan más de 10 modelos distintos para todas las gamas, su principal interés es y seguirá siendo… ¡vender!, de ahí que las versiones nuevas de cada teléfono salgan con una diferencia no mayor a un año, y a pesar de que no incluyan grandes novedades nos vendan muy bien la idea y el deseo de querer tenerlo.

Para lograr el cometido necesitan tener excusas suficientes para hacerte cambiar de teléfono, la versión de sistema operativo es una de esas razones. Por ello es complicado que un teléfono de gama media o incluso gama media/alta se actualice rápidamente, a veces tarda poco más de un año en llegar la actualización, y para cuando ha llegado ya existe una nueva versión de Android. Bastante irónico, ¿no?

La segunda razón tiene mucho que ver con las capas de personalización de cada fabricante, como bien sabemos toda empresa es libre de realizar modificaciones al sistema operativo de Google siempre y cuando se incluyan las Google Apps en sus teléfonos, el problema es que con cada versión nueva de Android se deben invertir recursos económicos y humanos para adaptar su capa de personalización a la nueva versión, y además deben certificar que funciona correctamente en todos los modelos que tienen en el mercado. De ahí que las actualizaciones de la mayoría de los fabricantes tarden demasiado, o nunca lleguen.

Las compañías telefónicas también juegan en la fragmentación

Si no es suficiente lo que un fabricante hace o deja de hacer para no seguir contribuyendo negativamente a la fragmentación, existe otro elemento importante en esta receta, las compañías telefónicas.

Si un fabricante ya tiene lista la actualización para sus dispositivos se encargará de enviarla a través de un mensaje OTA (Over The Air), pero si el teléfono se compró a través de un operador telefónico, dígase Telcel, Movistar, AT&T, etc.,entonces el fabricante tiene que dar el archivo de actualización a los operadores para que a su vez estos los envíen a los dispositivos que fueron adquiridos en sus canales de venta.

Claro que para que esto suceda cada operador debe de corroborar que dicha actualización no afecta negativamente su red, y una vez terminado el proceso entonces comienza a enviar paulatinamente la actualización a los dispositivos correspondientes, por lo que el proceso se vuelve todavía más largo, o peor aún, nunca culmina.

Las distribución de Android

Cada inicio de mes Google muestra una curiosa estadística que revela la distribución de todas las versiones de Android durante el mes anterior, por ejemplo, en febrero notamos que Android Nougat (la versión más reciente del SO de Google) sólo está presente en el 1.2 % de todos los teléfonos Android del mundo, pero si lo separamos por versión, es decir 7.0 y 7.1 vemos que el número no alcanza ni siquiera el 1% en alguna de las 2 versiones.

Distribución Android del mes en el mes de febrero Distribución Android del mes en el mes de febrero

Por el contrario, Android Marsmallow (versión del 2016) está presente en el 30.7% de los teléfonos, y por encima de él se encuentra Android Lollipop (versión del 2015) con un total de 32.9%. Cómo podemos darnos cuenta, la versión más utilizada de Android corresponde al software que Google lanzó hace ya 2 años, mientras que en Apple la historia es muy diferente…

Distribución iOS en el mes de febrero Distribución iOS en el mes de febrero

Según podemos ver la distribución de su software de Febrero de este año, iOS 10 (versión del 2016) se encuentra en prácticamente en el 79% de todos los equipos de Apple en el mundo, mientras que iOS 9(versión del 2015) solo está presente en el 16% de sus dispositivos. Esas son las ventajas de tener total control de software y hardware.

¿Qué se puede hacer para frenar la marcada fragmentación en Android?

Podríamos enlistar un par de ideas y propuestas de Google para terminar con la fragmentación, sin embargo, es claro que este problema difícilmente terminará, y cuando lo haga será porque Android ya no será el mismo sistema operativo que conocemos ahora, y es que la gran virtud de Android es también su talón de Aquiles.

Android es un sistema operativo en el que se puede hacer prácticamente lo que el usuario quiera, poder personalizar nuestro teléfono es el punto de partida para que los fabricantes creen las diferentes capas de personalización, y que Android sea un sistema operativo abierto permite que se pueda modificar al antojo de los fabricantes (solo en ciertas partes), pero es justo esta razón la que da inicio a la marcada fragmentación del sistema operativo de Google.

Si lo que buscas es un dispositivo que no esté expuesto al mismo nivel de fragmentación que los demás, entonces debes apostar por un Google Pixel o Nexus, ya que la empresa con sede en Mountain View suele dar soporte de actualizaciones a sus dispositivos por periodo de 2 años y un total de 3 años para parches de seguridad.

Por otro lado, Apple ha mencionado que la vida útil de un dispositivo de su marca debe ser de tres años, pero desde el 2011 todos sus dispositivos están teniendo un soporte de actualizaciones de 5 años, un motivo más de los contrastes en la distribución de las versiones de ambos sistemas operativos.

Si bien los teléfonos Pixel no son precisamente económicos, en Android hay miles de opciones que se ajustan a nuestro presupuesto, por lo que si buscas una opción más económica que también participe positivamente a la fragmentación entonces deberás apostar por One Plus, que es la compañía que más rápido actualiza sus teléfonos después de Google, además de que ofrecen la experiencia de software es muy similar a Android Puro, la desventaja es que sólo puedes adquirir sus equipos a través de alguna tienda digital.

Con Información de Unocero.com