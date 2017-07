Qué es el reloj del apocalipsis y por qué marca dos minutos y medio para el final

“Identificamos al presidente Trump y al gobierno entrante como muy responsables por nuestras preocupaciones, pero no los únicos”, dijo Bronson en torno al último ajuste del reloj. “Y Trump continúa haciendo declaraciones que pueden percibirse -no sabemos en realidad si tiene o no esa intención- como una amenaza velada de usar armas nucleares, lo cual es muy aterrador”, agregó.