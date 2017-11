Putin prueba poderoso misil nuclear que no podría ser detenido por EEUU

El ejercicio incluyó pruebas de tierra, aire y mar.

Rusia.- El propio presidente Vladimir Putin apretó el botón para lanzar la prueba de un poderoso misil capaz de portar ojivas nucleares pero, sobre todo, con la posibilidad de evadir cualquier sistema de defensa conocido, incluso de los Estados Unidos.

El ejercicio militar a gran escala, publicaron Associated Press y Business Insider, ejerció la capacidad nuclear rusa terrestre, aérea y marítima con lanzamientos de prueba de submarinos, bombarderos supersónicos y una plataforma de lanzamiento.

“El objetivo fue probar ojivas avanzadas de misiles balísticos”, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa ruso.

El misil terrestre no sólo tiene un alcance de más de 6,000 millas (9,600 kilómetros), lo suficiente como para atacar en cualquier lugar de los EEUU, sino que fue producido para evadir las defensas de misiles estadounidenses.

Los medios rusos informan que el YARM ICBM probado por Rusia vuela en un patrón irregular para “evadir las defensas de misiles”, ya que una vez que el misil porta múltiples vehículos que ayudan a confundir y perder las defensas de otros misiles que intenten interceptarlo.

Según la autoridades rusas, EEUU no tiene un número suficiente de interceptores para repeler un ataque ruso.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que todos los misiles alcanzaron sus objetivos.

El ejercicio se realizó al tiempo que Corea del Norte es cuestionada por probas sus misiles y confirmar que ya pueden portar ojivas nucleares.

#Russia just exercised its Strategic Nuclear Forces triad – 1 ICBM, 3 SLBMs & an unknown number of ALCMs https://t.co/ZSibGS1E1F pic.twitter.com/FBX0bwk8vs

— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) 26 de octubre de 2017