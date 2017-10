Pussycat Dolls operó como red de prostitución, acusan

Robin Antin señaló que los dichos de Kaya Jones no eran ‘más que mentiras repugnantes y ridículas’.

Estados Unidos.- The Pussycat Dolls, una banda de pop conformada exclusivamente por chicas, habría funcionado como una “red de prostitución”, denunció una de sus ex integrantes.

“Trataron de silenciarnos, pero nos hizo más fuertes. Trataron de drogarnos, pero estábamos muy despiertos. Trataron de dejarnos en una lista negra, pero nuestros fans nos siguieron. Ya no somos niños”, denunció Kaya Jones a través de Twitter.

De acuerdo con quien fuera integrante de la banda entre 2003 y 2005 aseguró que no integró un grupo musical sino un “círculo de prostitución”, pues los ejecutivos de la banda las manipulaban para continuar en la agrupación. “para ser parte del equipo debes ser un jugador del equipo. Lo que significa dormir con quien te dicen”.

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $

— KAYA (@KayaJones) 13 de octubre de 2017