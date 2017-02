Puntos positivos que tendrás por haber terminado una relación “tóxica”

Una relación significativa tiende a plantar sus raíces muy profundas en la vida de dos personas; y no se detiene allí, ya que su influencia se extiende también a las familias y la vida social. Cuando estas raíces son arrancadas del pequeño universo formado por una pareja, las cosas pueden desordenarse y hacernos sentir que todo ha perdido sentido.

Ponerle fin a una relación no es nada sencillo; no importa si te consideras una persona fría o incluso si se trató de una relación que duró poco tiempo, la intensidad de la misma depende de ambos involucrados. Así que si acabas de pasar por un truene tóxico y te sientes triste, recuerda que el tiempo cura todo y aunque no sabemos exactamente cuánto se tarde, siempre encontrarás el regreso a esa estabilidad que hoy parece lejana. Aquí te decimos 4 cosas positivas que experimentarás a partir de esta ruptura, que no solamente te ayudarán a salir adelante, sino que te beneficiarán con un crecimiento personal.

1. Volver a la Independencia

Compartir tu vida con otra persona puede ser muy beneficioso para ambos, pero implica confianza mutua y que aunque no nos guste la idea, la dependencia a otra persona. Ambos tienen una tendencia a desaparecer cuando una relación ha terminado.

El miedo es un gran factor y cuando la relación llega a su fin puede parecer que te comerá pero, no huyas de la soledad y busca recuperar esa independencia que tenías antes de tu relación. ¡Confía en ti mismo!

2. Introspección y crecimiento

Piensa en ti, en qué hiciste bien, en qué hiciste mal y trata de separar cualquier cosa relacionada con la otra persona. Aquí el punto es que te analices a ti mismo y busques mejorar para ti. Aprende de tus propios errores y no los repitas.

3. Sé más fuerte

La codependencia implica debilidad. Esto puede sonar un poco amargo, pero es verdad. Cuando dejas de saber que la otra persona está cerca de ti, sientes que no podrás hacer nada porque ya no tienes ese apoyo al que estabas acostumbrado.

Aquí tienes dos opciones, salir de esto más fuerte y más poderoso al aprender de lo que estás viviendo o bien, tratar de regresar a esa sensación de “seguridad” que alguien más te daba, repitiendo errores.

4. Trabajar en ti mismo

Muchas parejas se engañan a sí mismas mediante la adopción de medidas drásticas en tiempos de desesperación como irse a vivir juntos, casarse y tener hijos con la esperanza de que van a resolver sus problemas y no.

Todo lo anterior son soluciones temporales que pueden crear una ilusión de la felicidad por un mes, un año, o un par de años en el mejor de los casos. Si realmente existe una razón para terminar con alguien, date chance de reflexionar en torno a tu persona.

Tu atención debe centrarse solamente en ti y en el futuro que deseas. Las relaciones pasadas existen para que las entiendas y no te conformes.

