Puente peatonal cae sobre taxi que circulaba en Periférico

CDMX.- La estructura de un puente peatonal se vino abajo y cayó sobre un taxi que circulaba sobre carriles centrales de Periférico a la altura del embarcadero de Cuemanco, luego del sismo de 7.1 grados en escala de Richter que azotó este martes a la Ciudad de México.

Empezó a temblar y el carro se hacía muy feo, se empezaron a frenar y yo quedé bajo del puente, pero vi cuando se venía abajo y alcancé a acelerar un poco si no caía encima de mí. No me tocaba”, señaló Ricardo Cisneros, conductor del vehículo de transporte público.

El hombre de 61 años de edad recalcó que le preocupa quien se hará cargo de los daños que ocasionó la estructura de Gobierno, pues hasta el momento nadie lo ha orientado respecto al trámite que deberá realizar.

La estructura del puente cayó sobre el toldo de la unidad con cromática rosa con blanco.

El incidente provocó cortes cuales a la circulación. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública SSP) local mantienen cerrado el bloque central de dicha vía desde la Glorieta de Vaqueritos hacía el Sur.

A través de su cuenta de Twitter, el director del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, indicó que servicios de emergencia arribaron a la zona para brindar apoyo.

El Sismológico Nacional indicó que el sismo con magnitud de 7.1 grados tuvo epicentro en los límites de Morelos y Puebla.