Puedes tener parálisis del sueño y no lo sabes. Descubre los síntomas

El día a día es agotador. Nos despertamos muy temprano, nos encargamos de los niños, los llevamos al colegio, trabajamos, buscamos a los niños, etc. Todo depende de cada persona y su rutina diaria, pero nadie puede en duda lo agotador que es un día a día lleno de actividades.

S por eso que llegar a casa y acostarnos en nuestra cama es siempre un gran alivio. Sin embargo, no para todos. Hay para quienes la hora de dormir puede ser una tortura sin importar que tan agotador haya sido su día a día. No porque no quieran descansar ni dormir plácidamente sino porque le es imposible.

Para algunas personas concebir el sueño suele ser algo imposible, para otras, concebirlo suele ser una pesadilla. Algunas personas tienen seria dificultad de establecer un sueño tranquilo. Estas personas pueden tener esa dificultad por muchas razones. Una de esas razones suelen ser las pesadillas.

Algunos tenemos pesadillas de vez en cuando y, cuando las tenemos, no suelen ser tan terribles. Sin embargo, imagínense tener pesadillas horribles todos los días. Es una real tortura con la que lidian muchas personas. Estas pesadillas pueden llevar a la parálisis de sueño.

Todo sobre la parálisis de sueño

La parálisis de sueño es algo que de seguro debes haber sufrido en alguna ocasión, solo que no sabías como llamarlo en ese momento. En este artículo te contaremos todo sobre ella.

La parálisis de sueño es la sensación de estar consciente pero sin poderte mover o efectuar movimiento alguno. Es decir, te quieres mover, pero no puedes. Estás, como lo dice el nombre, paralizado.

Estos sueños en los que quieres gritar y moverte pero no puedes no suelen ser tan en algunas personas y por lo tanto no les prestamos atención. Sin embargo, cuando se vuelven rutina es algo a lo que vale la pena prestar atención ya que no es algo esporádico ni mucho menos.

Tipos de parálisis

Parálisis Hipnopompico:

Esta parálisis se da cuando estás profundamente dormido. Durante el sueño pasamos por varios estados, este es el último. Tus músculos y cerebros se duermen por completo y cuando tu cerebro toma conciencia tus músculos no responden.

Parálisis Hipnagógica:

Esta sucede cuando recién te estás quedando dormido. Normalmente tu cuerpo no está del todo en reposo y esa puede ser una de las causas de que suceda.

¿Cuáles son las causas de la parálisis de sueño?

Exceso o abuso de drogas o alcohol

Varios días sin dormir

Falta de horarios para dormir

Problemas como la bipolaridad o estrés

Se da con más frecuencia cuando dormimos de espaldas

Problemas como la narcolepsia o calambres nocturnos en las piernas

Algunos medicamentos para tratar trastornos de personalidad o comportamiento

La parálisis de sueño normalmente está asociada a problemas psicológicos de otro tipo. Si estás presentando estos problemas con mucha recurrencia lo más recomendable es acudir a un especialista o consultas psicológicas. Si notamos que se han acentuado o han empezado al mismo tiempo que empezamos a tomar un medicamento, debemos acudir al doctor que no los recetó y exponerle la situación. Ya lo sabes. No dejes pasar esto por alto.