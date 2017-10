Publican primer video desde la habitación de hotel del tirador de Las Vegas

En las imágenes se puede observar un rifle con mira telescópica, el cual podría haber sido utilizado por el atacante para perpetrar el sangriento ataque.

ESTADOS UNIDOS.- Una grabación recientemente publicada muestra la entrada de la habitación del hotel Mandalay Bay en Las Vegas, donde se había registrado Stephen Paddock para realizar el mortífero tiroteo contra los asistentes del festival musical Route 91.

En las imágenes se puede observar la puerta abierta y astillas dispersas en el suelo. Asimismo, se aprecia un rifle con mira telescópica, posiblemente utilizado por el tirador en su sangriento ataque que dejó 59 muertos y 527 heridos.

New video shows entryway to Las Vegas shooting suspect’s hotel room, long gun still visible on the floor inside. https://t.co/VS7w4vBKJS pic.twitter.com/a3jGl5xhIR

