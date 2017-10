Protagoniza Neymar nueva amenaza del Estado Islámico vs Rusia 2018

Mientras que el seleccionador de Francia fue catalogado por los yihadistas como un “enemigo de Alá”.

México.- De nueva cuenta el grupo terrorista Estado Islámico (EI) lanzó una amenaza contra la Copa del Mundo Rusia 2018, misma que se disputará del 14 de junio al 15 de julio.

En esta ocasión, los protagonistas del panfleto difundido por el portal SITE son Neymar, jugador brasileño del PSG y Lionel Messi, futbolista argentino perteneciente al Barcelona, quienes aparecen vestidos con trajes de prisioneros.

Asimismo, la agrupación también conocida como ISIS socializó otro cartel donde se observa al galo Didier Deschamps, técnico de Francia, mientras permanece en una silla esposado. Cabe señalar que el EI catalogó al timonel como “enemigo de Alá” debido a su nacionalidad.

En días anteriores, la organización yihadista emitió una amenaza donde el astro catalán es exhibido tras unos barrotes y con el ojo izquierdo sangrando.

After using ##LionelMessi on poster threatening the #WorldCup, a pro-#ISIS group called French natnl mngr Didier Deschamps "enemy of Allah" pic.twitter.com/ewNs2jxaJN

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 27 de octubre de 2017