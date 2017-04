Prohíben en Nigeria productos Coca Cola por “venenosos”

De acuerdo con Adedayo Oyebanji, los altos niveles de benzoico y aditivos de las populares bebidas no alcohólicas podrían poner en riesgo la salud.

Un juez de la Alta Corte de Lagos, en Nigeria, catalogó las bebidas de Coca Cola como “venenosas”, informó un artículo publicado en Nasdaq de la Bolsa de Valores en NY.

De acuerdo con Adedayo Oyebanji, los altos niveles de benzoico y aditivos de las populares bebidas no alcohólicas podrían poner en riesgo la salud de los consumidores cuando se mezclan con ácido ascórbico, comúnmente conocido como vitamina C.

La orden dirigida a la compañía embotelladora de Nigeria determinó que pusiera alertas en los envases de bebidas de Fanta y Sprite para que la gente no consuma estas bebidas con vitamina C y le adjudicó los costos de 6,350 dólares a la Agencia Nacional para la Administración y Control de Alimentos y Medicamentos por no asegurar los estándares de salud.

Todo lo anterior comenzó luego de que la empresa Fijabi Adebo Holdings Limited intentara exportar productos Coca-Cola al Reino Unido para el comercio minorista en febrero de 2007.